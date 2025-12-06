Language
    CET से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित, चार सप्ताह में HSSC को देगी रिपोर्ट; अगले साल होंगी मुख्य परीक्षाएं

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु कमेटी गठित की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकत ...और पढ़ें

    CET से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तृतीय श्रेणी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का परिणाम घोषित करने के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित की है।

    सीईटी में शामिल हुए युवा वेबसाइट https://cet2025groupc.hryssc.com पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कमेटी चार सप्ताह में शिकायतों की सुनवाई पूरी कर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद अगला चरण शुरू होगा।

    एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर लिंक साझा करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी हैं। फेसबुक अकांउट पर चेयरमैन ने लिखा है कि जारी हुए परिणाम को लेकर यदि किसी उम्मीदवार को कोई भी आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर दे सकता है।

    उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक पर सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। वही पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा जो आवेदन जमा करने और एडमिट कार्ड की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

    यदि कोई उम्मीदवार अपनी सीईटी पंजीकरण संख्या या पासवर्ड भूल जाता है तो वह फारगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकता है। यदिसीईटी पंजीकरण संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर याद है तो उसे भर कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

    एक बार ओटीपी प्राप्त हो जाने पर अभ्यर्थियों को अपना पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट करने के लिए नए पासवर्ड के साथ ओटीपी दर्ज करना होगा तथा नए पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी। नए पासवर्ड के साथ लागिन करते ही लेफ्ट मेन्यु में कंप्लेंट दर्ज कराने का आप्शन चुनें और आपत्ति सबमिट करें।

    नौकरी के लिए पास करनी होगी मुख्य परीक्षा

    26 और 27 जुलाई को चार पालियों में आयोजित सीईटी में 12.50 लाख युवा शामिल हुए थे, जिनमें से करीब 50 प्रतिशत युवाओं ने परीक्षा पास की है। विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में तृतीय श्रेणी के करीब 30 हजार पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए नए साल में परीक्षाओं का अगला चरण शुरू होगा। सीईटी की मुख्य परीक्षा की मेरिट में आने वाले युवाओं को ही नौकरी मिल सकेगी।