स्वदेशी महोत्सव 2025: CM सैनी ने पंचकूला में किया उद्घाटन, भारतीय संस्कृति और उत्पादों को सराहा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला पहुंचे। उन्होंने सेक्टर-5 स्थित परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवनशैली के जीवंत प्रस्तुतीकरण की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने विरासत प्रदर्शनी सहित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलता है और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूती मिलती है। स्वदेशी अपनाने से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं।

देशभर से आए कारीगर, उद्यमी और कलाकार स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पंचकूला में 10 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में देशभर से आए कारीगर, उद्यमी और कलाकार अपने उत्पादों, कला और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोगों को स्वदेशी विकल्पों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।