    नायब सरकार IPS पूरन के परिजनों को मनाने में, BJP संगठन PM मोदी की रैली की तैयारी में; कई प्रोजेक्ट्स का होगा उद्घाटनी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    हरियाणा में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाली 'जन विश्वास-जन विकास' रैली की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने रैली को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। मोदी सरकार ने हरियाणा को कई सौगातें दी हैं और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नायब सरकार संकल्प पत्र के संकल्पों को पूरा करने में जुटी है।

    BJP संगठन PM मोदी की रैली की तैयारी में जुटे। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार जहां दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए मनाने में जुटी है, वहीं भाजपा संगठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोनीपत में 17 अक्टूबर को होने वाली जन विश्वास-जन विकास रैली को लेकर तैयारियों में लगा है।

    भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का दावा है कि जन विश्वास-जन विकास रैली अभूतपूर्व होगी। बड़ौली ने कहा कि शुक्रवार को राई स्थित एजुकेशन सिटी में होने वाली रैली में पीएम मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। मोदी जब-जब हरियाणा में आए हैं, तब-तब बड़ी सौगातें देने का काम किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह 17वीं बार हरियाणा आ रहे हैं।

    उनका हरियाणा की भूमि से विशेष लगाव है। यही कारण है कि वह जब भी हरियाणा आते हैं तो बड़े-बड़े तोहफे हरियाणा की जनता को देकर जाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों, योजनाओं से खुश है। जनता ने तीसरी बार भाजपा सरकार को अपना आशीर्वाद दिया। पिछले एक वर्ष में नायब सरकार तीन गुणा तेज गति से विकास कार्य करा रही है।

    भाजपा केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने वाली पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार के जनकल्याण के कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ लेने के साथ ही संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों को पूरा करना शुरू किया। एक साल में 48 संकल्प पूरा करके नायब सरकार ने इतिहास रचा है।

    अभी इसी वर्ष में 90 संकल्प भी पूरे होने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जो भी योजना तैयार करती है, गरीबों को केंद्र में रखकर करती है। जनहितैषी नीतियों के कारण ही लगातार लोगों को विश्वास और भरोसा भाजपा सरकार पर बढ़ रहा है। जन-जन का विश्वास जीतना और प्रदेश का विकास करना भाजपा की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता से आग्रह करते हुए कहा कि 17 अक्टूबर को अधिक से अधिक लोगों को लेकर पीएम मोदी की रैली में पहुंचे।