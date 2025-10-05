दो दर्जन से अधिक जापानी कंपनियों के साथ बैठक करेंगे CM नायब सैनी, हरियाणा में निवेश के लिए करेंगे तैयार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य हरियाणा में जापानी निवेश को आकर्षित करना है। वे टोक्यो और ओसाका में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने जापान दौरे दौरान करीब दो दर्जन जापानी कंपनियों के संचालकों के साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री छह अक्टूबर को सुबह जापान के टोक्यो पहुंच जाएंगे और आठ अक्टूबर की रात दिल्ली लौट आएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका जापान दौरा विकसित भारत-विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री के जापान दौरे का उद्देश्य हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को अधिक मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री छह अक्टूबर की सुबह टोक्यो में जापान के विदेश मंत्रालय तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल होंगे। वे जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सैनी इसी दिन दोपहर में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे इस दौरान जेईटीआरओ, एआईएसआईएन, एयर वाटर, टीएएसआइ, नांबू, डेंसो, सोजिटज़, निसिन फूड्स, कावाकिन होल्डिंग्स, सुमितोमो कारपोरेशन और टोप्पन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री शिमाने प्रिफेक्चर के गवर्नर से भी औपचारिक भेंट करेंगे।

उसी शाम भारतीय दूतावास में आयोजित ‘गीता महोत्सव’ के सामुदायिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। सात अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिंकानसेन (बुलेट ट्रेन) के माध्यम से ओसाका पहुंचेंगे, जहां वे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेंगे। वे हरियाणा स्टेट जोन का उद्घाटन करेंगे और जापान के मेयरों एवं व्यावसायिक नेताओं से मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री प्रमुख जापानी कंपनियों क्योसेरा, मिनेबेया मित्सुमी, मित्सुई किंज़ोकु कंपोनेंट्स, होरिबा लिमिटेड और सेमीकंडक्टर इक्यूपमेंट एसोसिएशन आफ जापान के नेतृत्व से भी भेंट करेंगे। शाम को वे ओसाका में आयोजित निवेश रोड शो में भाग लेकर हरियाणा के औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रस्तुत करेंगे और जापानी निवेशकों को राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित करेंगे।