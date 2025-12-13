सीएम नायब सैनी अचानक पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय नेताओं से की मुलाकात; हरियाणा का सियासी पारा गरम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा के नए प्रधान के चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय नेताओं के साथ ही संघ के एक बड़े पदाधिकारी से मुलाकात की। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए विभिन्न नामों को लेकर चर्चाएं हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में पंचनद सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित पंचनद सदन के भू-तल सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।



वहीं, रविवार को पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में दिया गया भाषण बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे हरियाणा भाजपा के सभी विधायकों को दिखाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहेंगे।

शाम चार बजे होने वाले इस कार्यक्रम में सभी भाजपा विधायकों के लिए उपस्थिति अनिवार्य की गई है। लोकसभा में अमित शाह द्वारा कांग्रेस के झूठ और भ्रम की राजनीति को तथ्यों के साथ उजागर किए जाने के बाद हरियाणा भाजपा ने इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।