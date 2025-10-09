Language
    चंडीगढ़ में IPS वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे सीएम नायब सैनी, कल शाम जापान दौरे से लौटे

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:16 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया जिन्होंने आत्महत्या की थी। सैनी ने पूर्ण कुमार की पत्नी और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री जो उस समय जापान में थे। उनके साथ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और सीआईडी चीफ सौरभ सिंह भी मौजूद थे।

    आईएएस पूर्ण कुमार के घर पर पहुंचे सीएम नायब सैनी।

     जागरण संवाददाता, चडीगढ़। डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के आवास पर वीरवार दोहपर मुखयमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। उन्होंने शोक व्यक्त किया और आईपीएस पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी पी अमनीत पी कुमार समेत परिवार के सदस्याें को सात्वंना दी।

    पूर्ण कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ आवास पर सुसाइड कर लिया था। तब सीएम जापान के दौरे पर थे और बुधवार शाम को ही वापस लौटे हैं। अब चंडीगढ़ अपने आवास से आईपीएस पूर्ण कुमार के घर पहुंचे। सीएम के साथ उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर, सीआईडी चीफ सौरभ सिंह भी मौजूद रहे।