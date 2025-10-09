चंडीगढ़ में IPS वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे सीएम नायब सैनी, कल शाम जापान दौरे से लौटे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया जिन्होंने आत्महत्या की थी। सैनी ने पूर्ण कुमार की पत्नी और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री जो उस समय जापान में थे। उनके साथ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और सीआईडी चीफ सौरभ सिंह भी मौजूद थे।

आईएएस पूर्ण कुमार के घर पर पहुंचे सीएम नायब सैनी।