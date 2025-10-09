IAS अमनीत के आवास पर पहुंचे CM नायब सैनी, IPS पूरन कुमार के निधन पर जताया शोक; एक्शन की मांग की

जागरणसंवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। सीएम ने अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर पहुंचकर वाई पूरन कुमार के निधन पर शोकजताया।

सीएम नायब सैनी को अमनीत पी कुमार ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आईपीएस पुरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार ने पत्र लिखकर FIR और गिरफ्तारी के साथ ही परिवार की आजीवन सुरक्षा की मांग की।