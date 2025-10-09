Language
    IAS अमनीत के आवास पर पहुंचे CM नायब सैनी, IPS पूरन कुमार के निधन पर जताया शोक; एक्शन की मांग की

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएएस अमनीत पी कुमार से मिलकर वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताया। अमनीत पी कुमार ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की और परिवार की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा। परिवार ने मामला दर्ज होने तक अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लिया है, और उनकी बेटी के विदेश से लौटने का इंतजार है।

    CM नायब सैनी ने पूरन कुमार के निधन पर जताया शोक। फाइल फोटो

    जागरणसंवाददाता, चंडीगढ़हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात कीसीएम ने अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर पहुंचकर वाई पूरन कुमार के निधन पर शोकजताया

     

    सीएम नायब सैनी को अमनीत पी कुमार ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कीआईपीएस पुरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार ने पत्र लिखकर FIR और गिरफ्तारी के साथ ही परिवार की आजीवन सुरक्षा की मांग की

    सूत्रोंकेमुताबिक, वाई पूरन कुमार और अमनीत पी कुमार के परिवार ने मामला दर्ज नहीं होने तक अंतिम संस्कार नहीं करनेका फैसला किया है।अमनीत पी कुमार और वाई पूरन कुमार की बेटी जो विदेश मेंरह रही हैं वह शाम तक लौटेगी। 