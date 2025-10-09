IAS अमनीत के आवास पर पहुंचे CM नायब सैनी, IPS पूरन कुमार के निधन पर जताया शोक; एक्शन की मांग की
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएएस अमनीत पी कुमार से मिलकर वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताया। अमनीत पी कुमार ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की और परिवार की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा। परिवार ने मामला दर्ज होने तक अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लिया है, और उनकी बेटी के विदेश से लौटने का इंतजार है।
जागरणसंवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। सीएम ने अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर पहुंचकर वाई पूरन कुमार के निधन पर शोकजताया।
सीएम नायब सैनी को अमनीत पी कुमार ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आईपीएस पुरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार ने पत्र लिखकर FIR और गिरफ्तारी के साथ ही परिवार की आजीवन सुरक्षा की मांग की।
सूत्रोंकेमुताबिक, वाई पूरन कुमार और अमनीत पी कुमार के परिवार ने मामला दर्ज नहीं होने तक अंतिम संस्कार नहीं करनेका फैसला किया है।अमनीत पी कुमार और वाई पूरन कुमार की बेटी जो विदेश मेंरह रही हैं वह शाम तक लौटेगी।
