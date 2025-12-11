PM मोदी से मिले CM नायब सैनी, साझा किया हरियाणा विकास का रोडमैप; 24 दिसंबर को करनाल आएंगे अमित शाह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को राज्य के विकास का रोडमैप लेकर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की पूरी जानकारी दी और अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सफल आयोजन से अवगत कराया।

इन दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आए थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से 24 दिसंबर को करनाल के मधुबन में आयोजित पांच हजार जवानों का पासिंग आउट परेड में दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्य के भाजपा सांसदों के साथ हरियाणा निवास में बैठक की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई तार्किक मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

पहले देश के लोगों ने कांग्रेसियों को लंबे समय तक काम करने का मौका दिया लेकिन जनहित में कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि देश के लोग अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ में ही देश की कमान देखना चाहते हैं।