PM मोदी से मिले CM नायब सैनी, साझा किया हरियाणा विकास का रोडमैप; 24 दिसंबर को करनाल आएंगे अमित शाह
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को राज्य के विकास का रोडमैप लेकर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की पूरी जानकारी दी और अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सफल आयोजन से अवगत कराया।
इन दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आए थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से 24 दिसंबर को करनाल के मधुबन में आयोजित पांच हजार जवानों का पासिंग आउट परेड में दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्य के भाजपा सांसदों के साथ हरियाणा निवास में बैठक की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई तार्किक मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।
पहले देश के लोगों ने कांग्रेसियों को लंबे समय तक काम करने का मौका दिया लेकिन जनहित में कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि देश के लोग अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ में ही देश की कमान देखना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास एक भी योजना ऐसी नहीं है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में न फंसी हो। कांग्रेस के कार्यकाल की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती थी। कांग्रेस अपना विजन देश के सामने रखे, विकास की बात करे। कांग्रेसी वोट चोरी की बात करते हैं तो लोग इन पर हंसते हैं। लोग इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते।
नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति को सुविधाएं मिली हैं। लोगों को आज कोई आस जगी है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जगी है। आज लोग सोचते हैं कि आजादी के बाद यदि किसी व्यक्ति ने गरीब की सुध ली है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। कांग्रेस ने कभी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। हरियाणा में हमारे दो बड़े कार्यक्रम थे। पहला श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस और दूसरा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव। दोनों कार्यक्रमों में पीएम मोदी आए थे, जिससे हरियाणा का गौरव बढ़ा है। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस के नवनियुक्त पांच हजार जवानों की पासिंग आउट परेड है, इसमें करनाल के मधुबन में अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम और गृहमंत्री से हरियाणा की विकास योजनाओं लेकर संक्षेप में चर्चा भी हुई है।
