कांग्रेस के अविश्वास पर भारी पड़ा नायब का आत्मविश्वास, औंधे मुंह गिरा प्रस्ताव; मतदान से पहले सदन से भागे विधायक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज नहीं रहेगी। मेरे पास विपक्ष के हर सवाल का जवाब है। फिर भी मैं संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से सहमत हूं और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज करने के पक्ष में हूं। अंतिम फैसला स्पीकर ही करेंगे। विपक्ष के आठ और सत्ता पक्ष के पांच विधायकों को इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला।

कांग्रेस विधायकों के सदन छोड़कर जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पीकर हरविन्द्र कल्याण के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अब विपक्ष सदन में मौजूद नहीं है, इसलिए कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया जाए।

रात करीब 10 बजे स्पीकर की चेयर पर बैठे डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिढा ने जब सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाने की घोषणा की तो कांग्रेस विधायक सदन छोड़कर चले गये। 22 फरवरी 2024 को भी कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मगर तब भी मतदान से पहले ही कांग्रेस विधायक वाकआउट कर चले गये थे।

मुख्यमंत्री से बार-बार आग्रह किया गया कि वे अपने जवाब को समेट लें, लेकिन मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए विपक्ष के हर आरोप का आंकड़ों व तथ्यों के साथ जवाब देने में लगे रहे।

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार के विरुद्ध लाए गए कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आत्मविश्वास भारी पड़ गया। करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह का जवाब पूरा होने से पहले ही कांग्रेस विधायक सदन छोड़कर चले गये।

जिस तरह से चर्चा के दौरान बार-बार सदन का समय बढ़ाया जाता रहा, उससे साफ लग रहा था कि भाजपा सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की पूरी तैयारी में है, भले ही सदन रात 12 बजे तक चलाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 13 माह में 54 संकल्प पूरे किए हैं।

सदन में 18 विधायकों ने खड़े होकर प्रस्ताव के समर्थन में चर्चा शुरू कराने की मांग स्पीकर से की। डा. रघुबीर कादियान ने हालांकि स्पीकर से अनुरोध किया कि इस प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा करा ली जाए, लेकिन स्पीकर तैयार नहीं हुए।

इससे पहले वीरवार शाम को पांच बजकर 26 मिनट पर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के 37 विधायकों में से बेरी के विधायक एवं पूर्व स्पीकर डा. रघुबीर कादियान समेत 32 विधायकों के इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर थे।

संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा और समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सरकार उनके हर सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन विपक्षी विधायक कुछ भी सुने बिना ही सदन छोड़कर चलते बने।

इस दौरान सदन में विपक्षी विधायकों की गैर मौजूदगी में सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध लाए गए कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से गिरा दिया गया।

स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के विपरीत सदन में प्रक्रिया पूरी कराने को प्राथमिकता दी और कहा कि भले ही विपक्षी विधायक सदन में नहीं हैं, लेकिन वे अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे।

कांग्रेसी छोड़कर चले गये तो वोट भी खिसक गये विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर भिड़ंत हुई। डा. रघुबीर कादियान ने जब यह कहा कि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई बदली नहीं कर सकते तो समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने खड़े होकर इसका कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि ऐसे एक भी शब्द को नहीं सुना जाएगा, भले ही सदन चलने से रुक जाए।

कृष्ण बेदी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं नवीन जिंदल, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, डा. अरविंद शर्मा समेत विभिन्न नेताओं के नाम लेकर कहा कि आखिर कौन से ऐसे कारण थे, जिनकी वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी।

उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस जब जनता का भरोसा खो चुकी वह वोट चोरी के आरोप लगाने लगी। थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सदन में पूछा कि मतगणना से पहले मुख्यमंत्री ने सरकार बनाने के लिए सारे इंतजाम होने का जो दावा किया था, वह क्या इंतजाम थे।

इनेलो का नहीं मिला कांग्रेस विधायकों को साथ इनेलो के दो विधायकों अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल का साथ विपक्षी कांग्रेस विधायकों को नहीं मिल पाया। आदित्य देवीलाल ने कांग्रेसियों पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि वे न तो भाजपा के समर्थन में हैं और न ही कांग्रेस के समर्थन में हैं।

इसलिए वह सदन से वाकआउट करते हैं। अर्जुन चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, जिस पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर इनेलो वालों की भैंस भी दूध देने से नाट गई तो यह कहते हैं कि हुड्डा की वजह से ऐसा हुआ है।

इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि जो लोग हुड्डा पर आरोप लगाते हैं, उन्हें अपने गिरेहबान में झांकना चाहिए। रिटायर्ड आइपीएस आरएस यादव ने इनेलो की सारी सच्चाई सामने ला दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की कृपा से ही इनेलो के दो विधायक जीतकर आए हैं।