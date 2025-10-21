सीएम नायब सैनी ने पत्नी के साथ वृद्ध आश्रम में मनाई दीवाली, फुलझड़ी और पटाखे भी छोड़े
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकूला के सेक्टर 15 स्थित वृद्ध आश्रम में दीपावली मनाई। उन्होंने वृद्धजनों के साथ समय बिताया, फुलझड़ी और पटाखे चलाए और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के वृद्ध आश्रम सेक्टर 15 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ दीपावली मनाई।
नायब सैनी ने फुलझड़ी और पटाखे भी चलाएं। सभी को दीवाली की शुभकामनाएं दी। उनके साथ हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पार्षद जय कौशिक भी थे।
