सीएम नायब सैनी ने पत्नी के साथ वृद्ध आश्रम में मनाई दीवाली, फुलझड़ी और पटाखे भी छोड़े

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के वृद्ध आश्रम सेक्टर 15 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ दीपावली मनाई।

नायब सैनी ने फुलझड़ी और पटाखे भी चलाएं। सभी को दीवाली की शुभकामनाएं दी। उनके साथ हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पार्षद जय कौशिक भी थे।