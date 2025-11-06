CM नायब सैनी ने शेफाली वर्मा को किया फोन, महिला क्रिकेटर से क्या बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शेफाली वर्मा को महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने शेफाली के शानदार प्रदर्शन को पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया। हरियाणा सरकार महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने शेफाली और उनके परिवार को संत कबीर कुटीर आने का निमंत्रण भी दिया और उनके प्रदर्शन की सराहना की।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी और हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा से फोन पर बात कर महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर बधाई दी है।
फाइनल मुकाबले में प्लेयर आफ द मैच रही वर्मा के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
शेफाली जैसी बेटियों ने पूरी दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। शेफाली वर्मा और उनके परिवार को संत कबीर कुटीर आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश को आपके प्रदर्शन पर गर्व है। आपने हरियाणा की बेटियों की शक्ति और प्रतिभा को दुनिया के सामने साबित किया है।
