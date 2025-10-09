पंचकूला तहसील कार्याल में सीएम फ्लाइंग का छापा, रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनियमितता की जांच जारी, रिकॉर्ड खंगाला

पंचकूला तहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने वीरवार को छापा मारा। टीम ने रजिस्ट्री रिकॉर्ड दस्तावेजों और फाइलों की जांच की। कर्मचारियों से पूछताछ की गई और तहसीलदार से जवाब मांगा गया। रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनियमितता और फाइलों के निपटारे में देरी की शिकायतों के चलते यह कार्रवाई की गई। छापे से कर्मचारियों में हड़कंप है और दस्तावेजों की जांच जारी है।

पंचकूला तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड जांच करती सीएम फ्लाइंग की टीम।