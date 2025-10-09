Language
    पंचकूला तहसील कार्याल में सीएम फ्लाइंग का छापा, रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनियमितता की जांच जारी, रिकॉर्ड खंगाला

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    पंचकूला तहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने वीरवार को छापा मारा। टीम ने रजिस्ट्री रिकॉर्ड दस्तावेजों और फाइलों की जांच की। कर्मचारियों से पूछताछ की गई और तहसीलदार से जवाब मांगा गया। रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनियमितता और फाइलों के निपटारे में देरी की शिकायतों के चलते यह कार्रवाई की गई। छापे से कर्मचारियों में हड़कंप है और दस्तावेजों की जांच जारी है।

    पंचकूला तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड जांच करती सीएम फ्लाइंग की टीम।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। तहसील कार्यालय में वीरवार को सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। छह सदस्यों की टीम सुबह करीब 10 बजे कार्यालय पहुंची और तहसील में रखे गए रजिस्ट्री रिकॉर्ड, दस्तावेज़ों तथा फाइलों की गहन जांच शुरू कर दी। टीम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की और तहसीलदार से कार्य प्रणाली को लेकर जवाब मांगा।

    बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय से संबंधित कुछ शिकायतें लंबे समय से लंबित थीं, जिनमें रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनियमितता और फाइलों के निपटारे में देरी की शिकायतें शामिल हैं। टीम द्वारा संबंधित दस्तावेजों की जांच जारी है। छापे की कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।