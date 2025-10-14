Language
    राहुल गांधी के बाद IPS पूरण कुमार के घर पहुंचे चिराग पासवान, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर क्या कहा?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने भी परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और दलितों पर अत्याचार की बात कही। पोस्टमार्टम को लेकर सरकार और विपक्ष में मतभेद हैं। कुमार ने अपने सुसाइड नोट में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है।

    चिराग पासवान ने की आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रीऔर लोजपा सांसद चिराग पासवान भी IPS पूरन कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने IPS पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया था और इस घटना की कड़ी निंदा की थी

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भीIPS पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और कहा कि 'दलित हो, तो आपको कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते।' उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को उठाया।

    इस मामले में जहां एक ओर सरकार परिवार को पोस्टमार्टम के लिए मना रही है। वहीं, विपक्षी दल इस मामले में कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। सोमवार को कुमार के परिवार द्वारा उनके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की सहमति न देने पर गतिरोध अभी तक नहीं सुलझा है।

    कुमार ने कथित तौर पर अपने आठ पेज के फाइनल नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर (जिन्हें अब छुट्टी पर भेज दिया गया है) तत्कालीन रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर "घोर जाति-आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार" का आरोप लगाया है।