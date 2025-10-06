Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में 1400 करोड़ का निवेश करेंगी जापानी कंपनियां, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी; CM नायब ने 7 MoU पर किए हस्ताक्षर

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे में सात जापानी कंपनियों के साथ 1400 करोड़ रुपये के निवेश के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस निवेश से हरियाणा में 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। जापान में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी आयोजन किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरियाणा में 1400 करोड़ का निवेश करेंगी जापानी कंपनियां- सीएम नायब

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे के पहले दिन सोमवार को सात बड़ी जापानी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। विकसित भारत-विकसित हरियाणा विजन के तहत किए गए इन एमओयू के माध्यम से विदेशी कंपनियों द्वारा हरियाणा में लगभग 1400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे करीब 15 हजार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हरियाणा में जापानी निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले दिन एआइएसआइएन, एयर वाटर, टीएएसआइ, नंबू, डेंसो, सोजित्ज, निसिन, कावाकिन, टोप्पन और सेइरेन सहित प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ बैठकें की।

    साझेदारी बढ़ाने की पहल का सुझाव

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा और जापान के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने की पहल का सुझाव दिया। हरियाणा में उपकरण, औद्योगिक पुर्जे, मेटल वर्किंग उद्योगों के साथ आटो, आटो पार्ट्स और इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं।

    इन क्षेत्रों में जापान और हरियाणा के बीच परस्पर सहयोग से व्यापारिक गतिविधियों को काफी फायदा मिलेगा। बाक्स जापान में गूंजा गीता का शाश्वत संदेश धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख से निकले गीता के संदेश को विश्व पटल पर स्थापित करने के प्रयासों को उस समय नई ऊंचाई मिली, जब जापान की पवित्र धरा पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य गीता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है, ताकि मानवता को शांति, सद्भाव और सहयोग का मार्ग मिल सके। विदेश मंत्रालय द्वारा 40 देशों के भारतीय दूतावास में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।