विश्व चैंपियन बनने पर CM नायब ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, रोहतक की शेफाली की जमकर की तारीफ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। विशेषकर जीत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रोहतक की शेफाली वर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों में अब उनका नाम भी शामिल हो गया है।

चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा निवास में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने से हमारे देश की बेटियों ने फिर से साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं हैं।