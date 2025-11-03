विश्व चैंपियन बनने पर CM नायब ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, रोहतक की शेफाली की जमकर की तारीफ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी। उन्होंने रोहतक की शेफाली वर्मा की विशेष प्रशंसा की, जिन्होंने 87 रन बनाए और दो विकेट लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जीत ने साबित कर दिया कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं और हरियाणा के खिलाड़ी बेजोड़ हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। विशेषकर जीत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रोहतक की शेफाली वर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों में अब उनका नाम भी शामिल हो गया है।
चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा निवास में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने से हमारे देश की बेटियों ने फिर से साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं हैं।
इस जीत में हरियाणा की बेटी शेफाली की भूमिका अहम रही है, जिसने 87 रन बनाकर दो विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरियाणा की बेटियों ने विभिन्न खेलों में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। यहां के खिलाड़ी बेजोड़ हैं।
