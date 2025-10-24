पहली बार पंचकूला में होगा राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव, घग्गर नदी किनारे घाट तैयार, 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में पहली बार राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। शुक्रवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपायुक्त सतपाल शर्मा, डीसीपी सृष्टि गुप्ता, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी घग्गर नदी के किनारे बने छठ घाट पहुंचे और वहां की तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई और यातायात प्रबंधन पर ध्यान देने को कहा ताकि श्रद्धालु माताएं और बहनें जो छठी मैया का व्रत रखती हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।