हरियाणा: लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव, अब साल में दो बार खाते में आएंगे पैसे; बिहार में NDA की जीत के बाद बड़ा फैसला

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा में संचालित पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव की पटकथा बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत से प्रभावित होकर लिखी गई है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को 2100-2100 रुपये मासिक देने का प्रविधान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये डाले गये थे। यह राशि किस्तों में महिलाओं के खातों में आती रहेगी। एकमुश्त इतनी राशि से महिलाएं न केवल अपना कोई रोजगार खोल सकती हैं, बल्कि उसका सदुपयोग भी कर सकती हैं। हरियाणा सरकार ने भी योजना बनाई है कि महिलाओं को 2100-2100 रुपये मासिक देने की बजाय साल में दो बार इस राशि को उनके खातों में डाला जाएगा।

प्रत्येक छह माह में 12600-12600 रुपये महिलाओं के खातों में जाएंगे तो उन्हें यह राशि बहुत अधिक लगेगी और उनके रोजगार के लिए अथवा निजी कार्यों के लिए काम आ सकेगी। एक साल में यह राशि 25 हजार 200 रुपये बनती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसे संकेत दिये हैं कि भविष्य में साल में दो बार लाडो लक्ष्मी योजना की राशि एकमुश्त डाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दे दिये हैं।

हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना नवंबर माह से आरंभ हुई है और पहले चरण में एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की उम्र की प्रत्येक महिला को यह राशि देने की व्यवस्था है। अभी तक करीब छह लाख महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये डाले जा चुके हैं।

राज्य में करीब 20 लाख महिलाएं ऐसी चिन्हित की जा चुकी हैं, जिनके परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम है और उनके खातों में 2100-2100 रुपये डाले जाने हैं। इन महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। पूरे राज्य में करीब 45 लाख महिलाएं हैं।