    Congress विधायक चंद्रमोहन का political स्टंट, पंचकूला में कॉलोनियां हटाने की हिमाकत न करे BJP सरकार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि पुनर्वास योजना के तहत गरीबों को फ्लैट दिए बिना पंचकूला की कॉलोनियों को न हटाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज कराया जाएगा। चंद्रमोहन ने पिछली सरकारों द्वारा किए गए पुनर्वास कार्यों का उल्लेख करते हुए वर्तमान सरकार पर गरीबों के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया। उन्होंने लंबित पुनर्वास योजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की।

    Hero Image

    पंचकूला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन।

     

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पंचकूला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने हरियाणा सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पुनर्वास योजना के तहत गरीबों को फ्लैट आवंटित किए बगैर सरकार इंदिरा और राजीव कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों को हटाने की हिमाकत न करे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंद्रमोहन ने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक द्वेष के कारण इन कॉलोनियों को हटाने की कोशिश की तो हाईकोर्ट में कोर्ट की अवमानना का मामला दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के कार्यकाल में 12 कॉलोनियों में रहने वालों को फ्लैट दिए गए थे लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्ष में गरीबों के पुनर्वास की योजना पर कोई काम नहीं किया।


     पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश कर रखे है कि जब तक इंदिरा काॅलोनी, राजीव काॅलोनी के झुग्गी झोपड़ी वासियों को पुनर्वास योजना के तहत आवास आवंटित न किए जाएं तब तक उपरोक्त कॉलोनियों को न हटाया जाए।

    वर्ष 1994 में तत्कालीन कांग्रेस की भजनलाल सरकार ने उपरोक्त काॅलोनी की पुनर्वास योजना बनाई थी लेकिन 30 वर्ष बाद भी अब तक की सरकारों ने उस योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया है।

    विधायक चंद्रमोहन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा वर्ष 1994 में बनाई गई पुनर्वास योजना के बाद 5553 झोपड़िया का सर्वे किया था जिनमें से 4149 लाभार्थियों की पहचान हुई थी। इनमें से 3827 लोगों को प्लॉट मिलने थे।

    2756 लोगों ने 1000 से लेकर ढाई हजार रुपये तक जमा भी करवाए थे जिनकी कुल राशि 1.10 करोड़ रुपये आज भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास जमा है। हालांकि प्राधिकरण ने 306 लोगों को अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिए थे लेकिन किसी भी लाभार्थी को कोई प्लॉट नहीं मिला है।

    चंद्रमोहन ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार राजीव कॉलोनी की लगभग 4000, इंदिरा कॉलोनी की 3000 और खड़ग मंगोली पुराना पंचकूला की 2000 और गांधी कॉलोनी की 800 झुग्गियों के पुनर्वास की योजना पिछले 30 वर्षों से लंबित है। चंद्रमोहन ने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते गरीबों को बेघर ना करे अन्यथा इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे।