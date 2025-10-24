Language
    छठ पर यात्रियों के लिए सुविधा, चंडीगढ़ से वाराणसी की बीच दौड़ेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, यह रहेगा रवानगी और वापसी का समय

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने चंडीगढ़ और वाराणसी के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 25 अक्तूबर को वाराणसी से और 26 अक्तूबर को चंडीगढ़ से रवाना होगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की व्यवस्था है। यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं।

    स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की व्यवस्था।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने वाराणसी और चंडीगढ़ के बीच आरक्षित फेस्टिवल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन छठ पूजा के अवसर पर एक-एक फेरे के रूप में चलाई जाएगी, जिससे दोनों राज्यों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

    रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04227 वाराणसी-चंडीगढ़ सुपरफास्ट स्पेशल 25 अक्तूबर को वाराणसी जंक्शन से दोपहर 2:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह, वापसी में ट्रेन संख्या 04228 चंडीगढ़-वाराणसी सुपरफास्ट स्पेशल 26 अक्तूबर को सुबह 9:30 बजे चंडीगढ़ जंक्शन से रवाना होकर अगले दिन सुबह 1:20 बजे वाराणसी पहुंचेगी।

    इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी यह ट्रेन

    यह ट्रेन त्योहारों के समय उत्तर प्रदेश से पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। यह सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रास्ते में मा बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, लखनऊ, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी और अंबाला छावनी जंक्शन पर रुकेगी।

    यात्रियों की सुविधा के लिए सभी वर्गों के डिब्बे होंगे ट्रेन में

    रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की व्यवस्था की है, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। रेलवे ने बताया कि ट्रेन में आधुनिक कोच लगाए जाएंगे और सफर आरामदायक रहेगा। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ की संभावना रहती है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से बुकिंग कर लें ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।

    रेलवे सीनियर डीसीएम नविन कुमार कहा है कि ट्रेन के मार्ग, ठहराव और समय से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यात्री रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं या www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह विशेष ट्रेन सीमित अवधि के लिए चलाई जा रही है, ताकि यात्रियों को छठ पूजा के दौरान बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिल सके।