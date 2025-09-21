हरियाणा के कॉलेजों में खुलेंगे वीटा के बूथ, दूध-दही व पिन्नी खाएंगे विद्यार्थी

हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में वीटा बूथ खोलने जा रही है। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रिंसिपलों से सहमति मांगी है। 185 में से 42 कॉलेजों ने सहमति दे दी है। इन बूथों पर वीटा के दूध दही घी जैसे उत्पाद मिलेंगे। पहले चरण में कॉलेजों और फिर विश्वविद्यालयों में बूथ खुलेंगे। वर्तमान में वीटा के 670 बूथ चल रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कालेजों में बहुत जल्दी वीटा के बूथ खोले जाएंगे। सरकार विद्यार्थियों को अपने ही ब्रांड का सामान उपलब्ध करवाएगी। सहकारिता विभाग की इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कालेज प्रिंसिपलों से सहमति मांगी है, जिसमें कालेज में वीटा बूथ की स्थापना हेतु जमीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध भी किया गया है।

प्रदेश के 185 सरकारी कालेजों में से 42 कालेजों ने वीटा बूथ खोलने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। 97 एडिड कालेजों में से नौ कालेजों ने ही अभी अपना सहमति पत्र भेजा है। अन्य कालेजों द्वारा अगले सप्ताह में सहमति पत्र भेजे जाने की संभावना है।

मुख्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अगर शाम तक किसी ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसे अति महत्वपूर्ण समझाया जाए। अभी तक रेवाड़ी, अंबाला, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद तथा पलवल जिलों के कालेजों से सहमति नहीं मिली है। कालेजों में खुलने वाले वीटा बूथ पर ब्रांड के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा दूध, दही, घी, पनीर, लस्सी, काजू पीनी, कलाकंद, खीर और फ्रूटी जैसे डेरी उत्पाद उपलब्ध होंगे, जिन्हें वीटा बूथों पर बेचा जाता है।

इसके अलावा शुगर फ्री उत्पाद तैयार करने की दिशा में भी वीटा काम कर रहा है। प्रदेश के चार कालेज ऐसे हैं, जहां पर वीटा के द्वारा बूथ तो खोले गए, लेकिन बूथ अब वर्किंग में नहीं हैं। इनमें राजकीय कालेज फरीदाबाद, जींद का राजकीय कालेज सफीदों और महेंद्रगढ़ का राजकीय कालेज अटेली शामिल हैं।

अटेली कालेज में तो साल 2022 में ही बूथ खोला गया, लेकिन आज शुरू तक नहीं हो पाया है। अब इन कालेजों में भी वीटा बूथों को चलाया जाएगा। दूसरे चरण में इस योजना के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में बूथ खोले जाएंगे। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि बहुत जल्दी शिक्षा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, स्थानीय निकाय विभाग के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी।