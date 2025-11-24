सरकारी भर्तियों में क्लोजिंग डेट के बाद बने प्रमाण पत्र पूरी तरह अमान्य, नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ; सिंगल बेंच का आदेश रद 

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाले आदेश में साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी भर्ती के विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय होती है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्रता प्रमाणपत्र विशेषकर बीसी-ए , बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस विज्ञापन की क्लोजिंग डेट तक उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है।

यदि प्रमाणपत्र इसके बाद जारी होता है, तो वह न पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है। यह फैसला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसने सिंगल बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर आरक्षण लाभ देने की अनुमति दी गई थी।

यह मामला हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 को जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल आफिसर के 805 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन में साफ उल्लेख था कि 12 जुलाई 2024 तक बीसी-ए , बीसी-बी और ईडब्लूएस सहित सभी आवश्यक प्रमाणपत्र उम्मीदवारों के पास मौजूद होने चाहिएं तथा इस तिथि के बाद जारी कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद कई उम्मीदवारों ने या तो पुराने वर्षों के प्रमाणपत्र अपलोड कर दिए या फिर अंतिम तिथि के बाद नए प्रमाणपत्र बनवाकर प्रस्तुत कर दिए।

आयोग ने नियमों का पालन नहीं होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया। इससे नाराज उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में याचिकाएं दायर कर यह तर्क दिया कि उनकी वास्तविक पात्रता अंतिम तिथि से पहले ही मौजूद थी, भले ही प्रमाणपत्र बाद में जारी हुआ हो। सिंगल जज ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतिम तिथि को “कठोर शर्त” नहीं मानते हुए प्रमाणपत्र को मात्र औपचारिकता बताया।