'चंडीगढ़ पर पूरा नियंत्रण व प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही सरकार', रणदीप सुरजेवाला ने आर्टिकल 240 में बदलाव का किया विरोध

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 240 में बदलाव करने का भारत सरकार का कदम संघीय ढांचे (फेडरलिज्म) को कमजोर करने की एक इरादतन साजिश है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रखने के हरियाणा और पंजाब के अधिकारों पर भी सीधे हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब आर्टिकल 240 में बदलाव कर हरियाणा और पंजाब राज्यों की मूलभूत भावनाओं, अधिकारों और जज्बे पर हमला बोलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब के लोगों की इच्छा के विरुद्ध चंडीगढ़ पर अपना पूरा नियंत्रण व प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, जहां बाहर से लगाए प्रशासक दिल्ली के इशारों पर चंडीगढ़ का “राज” चलायेंगे और उसमे हरियाणा और पंजाब के लोगों की रत्ती भर भी हिस्सेदारी नहीं होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का संतुलन बिगाड़ने के इन प्रयासों को सिरे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हरियाणा एवं पंजाब के नेताओं को आर्टिकल 240 में बदलाव का विरोध करना चाहिए। इन दोनों राज्यों की एक साझा विरासत है। चंडीगढ़ और साझा संस्थानों को बांटने वाली राजनीति का शिकार न बनने दें।

कांग्रेस महासचिव ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाया कि केंद्र सरकार व भाजपा द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए इरादतन काम किया जा रहा है।

भारत सरकार ने बदनीयत से भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस को कब्जा करने देने और उसके गेट बंद करने की इजाजत देकर और डैम पर हरियाणा के पानी के अधिकारों से छेड़छाड़ कर दोनों भाइयों यानी हरियाणा और पंजाब के बीच फूट के बीज बोने का काम किया।