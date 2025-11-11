हरियाणा: आपातकाल में जेल जाने वालों के परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों के परिवार भी शामिल 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा का विस्तार करेगी। इस योजना में कई नई श्रेणियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र के अधिकारियों को पत्र लिखकर योजना का ड्राफ्ट भेज दिया है। इस योजना में आपातकाल के दौरान जेलों में जाने वालों के परिवारों समेत अन्य श्रेणियों के लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा।

योजना में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों और हिंदी आंदोलन के परिवारों को पांच लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। हरियाणा की पूर्व मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, तीन लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

हरियाणा में इस योजना का लाभ देने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा कर रखी है, लेकिन अधिकारी सरकार की इस घोषणा को सिरे चढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।