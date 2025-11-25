पंचकूला में रिश्तेदार ने चुराए गहने-नकदी, पुलिस ने घरेलू मामला बताकर नहीं लिखी रिपोर्ट; DGP ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सकेतड़ी निवासी एक महिला के घर में है उसी के रिश्तेदार ने गहनों और नकदी की चोरी कर ली। वारदात करीब दो महीने पहले की है। महिला ने जब इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने घरेलू मामला बात कर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।

महिला एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार पुलिस थाने गई। पुलिस ने महिला से ही पहले चोरी की वारदात साबित करने के लिए कहा। इस पर महिला डीजीपी के समक्ष पेश हो गई। अब डीजीपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

सकेतड़ी निवासी मधु ने बताया कि उसके पति कुलदीप का मौसेरा भाई सियाराम 3 अगस्त को उनके घर पर आया था। उसने बताया था कि उसके सिर पर काफी कर्ज हो गया है और कर्ज देने वाले उसे परेशान कर रहे हैं।

इसलिए कुछ दिन उसको अपने घर पर रहने दें। इस पर कुलदीप ने सियाराम को अपने घर पर रख लिया और मधु को उसके मायके भेज दिया। 16 अगस्त को कुलदीप मधु को लेने के लिए उसके मायके गया था।

इसी दौरान सियाराम ने उनके घर के गुल्लक में रखे करीब 6 हजार रुपए नगद और सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए। चोरी करने के बाद सियाराम वहां से भाग गया। महिला मधु का आरोप है कि उन्होंने जब इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने घरेलू मामला बात कर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया।