पंचकूला में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला, चालक ने मुश्किल से बचाई जान

जागरण संवाददाता, रायपुररानी। नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह बागवाली फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार कार में आग लग गई। चालक ने मुश्किल से जान बचाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और कई किलोमीटर तक वाहनों की लाइनें लग गईं।

मोहाली निवासी युवक अपनी कार से यमुनानगर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह बागवाली फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचा कार के बोनट से तेज धुआं निकलना शुरू हुआ। चालक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही पूरी कार आग की चपेट में आ गई।