    पंचकूला में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला, चालक ने मुश्किल से बचाई जान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    रायपुररानी में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मोहाली का एक युवक यमुनानगर जा रहा था तभी बागवाली फ्लाईओवर के पास उसकी कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था।

    नेशनल हाईवे पर बागवाली फ्लाईओवर के पास कार में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, रायपुररानी। नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह बागवाली फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार कार में आग लग गई। चालक ने मुश्किल से जान बचाई। 

    पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और कई किलोमीटर तक वाहनों की लाइनें लग गईं।

    मोहाली निवासी युवक अपनी कार से यमुनानगर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह बागवाली फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचा कार के बोनट से तेज धुआं निकलना शुरू हुआ। चालक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही पूरी कार आग की चपेट में आ गई।

    चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने बताया कि कार में आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ पल की भी देर जानलेवा साबित हो सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।