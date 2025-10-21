हरियाणा: परवाणु बैरियर पर कार में लगी आग, कलेक्शन प्वाइंट भी चपेट में; अफरा-तफरी का माहौल
कालका के पास परवाणु बैरियर पर सुबह एक कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बैरियर का कलेक्शन प्वाइंट भी जल गया। कार हिमाचल प्रदेश की ओर जा रही थी, तभी उसमें धुआं निकलने लगा और आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
संवाद सहयोगी, कालका। मंगलवार सुबह हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित परवाणु बैरियर पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बैरियर के कलेक्शन प्वाइंट भी उसकी चपेट में आ गए। मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे एक कार हिमाचल की ओर जा रही थी। बैरियर के पास पहुंचते ही कार से धुआं निकलने लगा। चालक ने कलेक्शन प्वाइंट कर्मचारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसी दौरान कार में अचानक आग भड़क गई। कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई और पास के कलेक्शन प्वाइंट भी क्षतिग्रस्त हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।