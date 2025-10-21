हरियाणा: परवाणु बैरियर पर कार में लगी आग, कलेक्शन प्वाइंट भी चपेट में; अफरा-तफरी का माहौल

संवाद सहयोगी, कालका। मंगलवार सुबह हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित परवाणु बैरियर पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बैरियर के कलेक्शन प्वाइंट भी उसकी चपेट में आ गए। मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे एक कार हिमाचल की ओर जा रही थी। बैरियर के पास पहुंचते ही कार से धुआं निकलने लगा। चालक ने कलेक्शन प्वाइंट कर्मचारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसी दौरान कार में अचानक आग भड़क गई। कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई और पास के कलेक्शन प्वाइंट भी क्षतिग्रस्त हो गए।