विदेशी नंबर से कॉल और धमकी भरे पत्र, पंचकूला में सोने के कारोबारी से मांगी पांच करोड़ रंगदारी, पकड़े गए तीन बदमाश

पंचकूला पुलिस ने सोने के व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने विदेशी नंबर से कॉल करके और धमकी भरे पत्र भेजकर फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। विदेश मोबाइल नंबर से कॉल और फिर धमकी भरा पत्र फेंकर सोने के कारोबारी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले तीन बदमाशों को पंचकूला पुलिस ने दबोच लिया है। एक को लुधियाना और दो को मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। उनसे वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद हुआ है। अदालत में पेश करने पर तीनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभी तक की जांच में सामने आया कि लुधियाना से गिरफ्तार सुखविन्द्र सिंह ने अपने भाई संदीप सिंह और दोस्त राजेश दुबे के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की योजना बनाई थी।

मूल रूप से लुधियाना के निवासी सोने के कारोबारी हर्ष बंसल पंचकूला सेक्टर-8 में रहते हैं। 25 सितंबर को उन्होंने थाना सेक्टर-7 में शिकायत दी थी कि 29 जुलाई को उसे एक विदेशी नंबर से काॅल आई थी। काॅल करने वाले ने उसकी पहचान बताकर फोन काट दिया। इसके बाद 20 सितंबर को उसे वायस नोट के माध्यम से धमकी मिली और 21 सितंबर को घर के लेटर बाॅक्स में एक पत्र मिला, जिसमें 5 करोड़ रुपये रंगदारी देने की बात लिखी हुई थी। रंगदारी न देने पर कारोबारी व उसके परिवार को जान से मारने की भी बात लिखी हुई थी।

23 सितंबर को भी उसे दोबारा धमकी दी गई। इस पर थाना सेक्टर-7 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) व 308(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच-19 को सौंपी गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर 26 सितंबर को पहले सुखविन्द्र सिंह को लुधियाना की अनाज मंडी से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने अपने भाई संदीप सिंह और दोस्त राजेश दुबे के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने संदीप सिंह और राजेश दुबे को मोहाली के नजदीक सिटी सेंटर से दबोच लिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि काॅल पर धमकी सुखविन्द्र ने दी थी, जबकि घर पर धमकी भरा पत्र संदीप और राजेश ने रखा था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 111 भी जोड़ दी है। अदालत से मिले रिमांड के दौरान पुलिस बदमाशों से हरियाणा में अन्य स्थानों पर की गई फिरौती की वारदातों से जुड़ी जानकारी जुटाएगी।