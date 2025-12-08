CM नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर; कब से शुरू होंगे शीतकालीन सत्र?
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें 19 मंजूर हुए हैं। कैबिनेट में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है।
सीएम नायब सैनी ने कहा 6 जिलों के कई गांवों की तहसील बदली गई है। कई गांवों को एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है।
लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग आ रही थी, उनके दिए गए प्रतिवेदनों पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी ने इन गांवों के तहसील से दूसरे तहसील में बदलने को मंजूरी दी है।
