    हरियाणा की राजनीति में स्थापित होने प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे बृजेंद्र, यात्रा बस पर हुड्डा, सैलजा समेत इन दिग्गजों की तस्वीर

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    हरियाणा में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे जिसका उद्देश्य राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना है। कांग्रेस ने इस यात्रा को निजी बताया है जबकि बृजेंद्र सिंह इसे कांग्रेस की यात्रा कह रहे हैं। यात्रा का लक्ष्य अपने समर्थकों को एकजुट करना और कांग्रेस में अपनी भूमिका को बढ़ाना है।

    हरियाणा की राजनीति में स्थापित होने प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे बृजेंद्र सिंह। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में राजनीतिक रैलियों के बाद रविवार से यात्रा का दौर शुरू होने जा रहा है। हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जींद जिले के नरवाना के दनौदा कलां से प्रदेशव्यापी सद्भाव यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह समर्थक इस यात्रा की तैयारी में जुटे हैं, वहीं ऐन मौके पर कांग्रेस ने इस यात्रा से पल्ला झाड़ते हुए इसे बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा करार दिया है।

    बृजेंद्र सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सद्भाव यात्रा निकालने वाले कांग्रेसी हैं और सभी कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। फिर इसे कांग्रेस की यात्रा कैसे नहीं माना जा सकता। पूर्व आइएएस बृजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व विधायक प्रेमलता के बेटे हैं। बीरेंद्र सिंह और प्रेमलता दोनों जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि इस बार बृजेंद्र सिंह मात्र 32 मतों से उचाना से चुनाव हार गए हैं।

    उनका केस कोर्ट में चल रहा है। इस सद्भाव यात्रा के माध्यम से बृजेंद्र सिंह स्वयं को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओवरसीज विभाग का सह संयोजक बनाया है, जिससे उनका राजनीतिक कद पार्टी में बढ़ा है।

    बृजेंद्र हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार भी थे। हिसार से सांसद रह चुके बृजेंद्र सिंह खुद को प्रदेश स्तरीय नेता के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ अपने माता-पिता के समर्थकों को भी लामबंद करेंगे। हालांकि उनकी सद्भाव यात्रा वाली बस पर राहुल गांधी व बृजेंद्र सिंह की बड़ी फोटो के अलावा सोनिया गांधी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा कांग्रेस के नये प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र तक की तस्वीरें लगाई गई हैं।

    आपस में भाई होने के बावजूद चौधरी बीरेंद्र सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से बृजेंद्र सिंह की कोशिश आइएएस की छवि से बाहर निकलने की भी होगी। इस यात्रा से पहले शनिवार को बृजेंद्र सिंह ने दावा किया कि वह कांग्रेसी हैं और यह यात्रा कांग्रेस की है। उनके साथ जो यात्री होंगे कांग्रेसी होंगे, जिनके मन में कांग्रेस को आगे बढाऩे का प्रयास होगा।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झंडा लेकर सड़क पर निकल रहा हूं, जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे, नहीं जुडऩा होगा तो नहीं जुड़ेंगे। कोशिश रहेगी सभी एक जगह दिखें। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की एकजुटता का सवाल यात्रा खत्म होने के बाद विश्लेषण का मुद्दा बन सकता है।

    दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बृजेंद्र सिंह का उनके पास भी फोन आया था लेकिन व्यस्तता के चलते वे इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इस यात्रा को कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम मानने से इंकार कर दिया था। इस पर राव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं को किसी भी कार्यक्रम के लिए हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा करनी चाहिए।