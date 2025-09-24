Language
    राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकालने की तैयारी में बृजेंद्र सिंह, कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर क्या कहा?

    By satyendra singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:54 PM (IST)

    हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ही भाजपा को हटा सकती है जिसके लिए पार्टी का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की बात कही। उनकी सद्भाव यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के मुद्दों को उठाना है।

    हरियाणा में 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा निकालेंगे बृजेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हिसार के पूर्व सांसद तथा कांग्रेस ओवरसीज विभाग के वाइस चेयरमैन बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता कोई पार्टी दिखा सकती है तो कांग्रेस है। इसके लिए पार्टी की मजबूती जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। संगठन मजबूत होते ही पार्टी के अंदर गुटबाजी भी खत्म हो जाएगी। गुटबाजी 11 साल से प्रदेश में पार्टी का संगठन नहीं होने की वजह से उभर कर आई है।

    बृजेंद्र सिंह बुधवार को नई दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनके साथ उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। अपनी सद्भाव यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि पहला दौर पांच अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें 14 हलके शामिल हैं। पूरी यात्रा 2600 से 2800 किलोमीटर होगी जो छह माह तक चलेगी।

    बृजेंद्र सिंह के अनुसार उन्हें इसकी प्रेरणा राहुल गांधी से मिली है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बड़े मुद्दे बेरोजगारी, कानून अव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की पीड़ा और वोट चोरी को उठाना है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सीनियर नेताओं के बीच में नोकझोंक चलती रहती है।

    चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी लोगों से कहा है कि वह सिर्फ इलेक्शन की राजनीति से रिटायर हो रहे हैं न की राजनीति से। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले आपको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा।