कालका-शिमला टॉय ट्रेन में बढ़ने लगी बुकिंग, तैयारियों में जुटा विभाग

राजकुमार, कालका। विश्व धरोहर में शुमार कालका शिमला रेल मार्ग पर हिमाचल की दिलकश वादियों के बीचों बीच से गुजरने वाली टॉय ट्रेन में इस बार समय से पहले सैलानियों का सैलाब उमड़ सकता है,जिसको लेकर न केवल रेलवे विभाग अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुट गया है, वहीं दूसरी ओर होटल, ढाबे तथा टैक्सी व्यवसाय से जुड़े अनेक व्यापारी भी इस सिजन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं।

माना जा रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से इस बार हिमाचल की वादियां समय से पहले ही बर्फ से ढकने लगेंगी और ज्यादा समय तक बर्फबारी की होने की सूरत में वादियों की सैर के लिए आने वाले सैलानी मानो ठंडी वादियों में गर्माहट पैदा करने जैसा कार्य करेंगे।



जानकारी के अनुसार हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ने वाली विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन के सुहाने सफर का आनंद उठाने के लिए सैलानी बेताब रहते हैं। देश और विदेशों से आने वाले सैलानियों की टॉय ट्रेन पहली पसंद होती है। ज्यादातर सैलानी तो अपने घर से निकलने से पहले ही अपने टूर में टॉय ट्रेन के सुहाने सफर को शामिल करके ही चलते हैं।

वैसे तो वर्ष भर सैलानी टॉय ट्रेन सेवा का आनंद उठाते हैं। लेकिन टॉय ट्रेन का वर्ष में दो सीजन माने जाते हैं, जिसमें एक गर्मी के मौसम में स्कूलों की छुटटी और नववर्ष के आगमन पर दूसरा सीजन माना जाता है। दोनों ही सीजन के दौरान सैलानियों का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि कई बार तो रेल सेवा बौनी साबित हो जाती है।

दोपहर को टैक्सी भी नहीं सीजन के समय सैलानियों की संख्या का ग्राफ तेजी से बढ़ने के चलते रोजाना सैकड़ों सैलानियों को टॉय ट्रेन में जगह नहीं मिल पाती है। टॉय ट्रेन के सफर से वंचित रहने के कारण आखिरकार सैलानियों को मजबूरन सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सैलानियों की बड़ी संख्या होने के कारण दोपहर होने से पहले ही ज्यादातर टैक्सी बुक होकर हिमाचल के लिए रवाना हो जाती हैं और टैक्सी स्टैंड परिसर खाली देखने को मिलता है।

ऐसे में टैक्सी चालकों के साथ साथ होटल व्यवसाय से जुड़े लोग भी अब उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहां गुडडू, राकेश, संजू तथा विजय सहित अन्य टैक्सी चालकों ने बताया कि इस बार समय से पहले और ज्यादा बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस बार सीजन भी लंबा चलेगा।