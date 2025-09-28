पंचकूला में फंदे से लटका मिला नाबालिग युवती का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

पंचकूला के सेक्टर-21 में 16 वर्षीय रोशनी का शव संदिग्ध रूप से फांसी पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है क्योंकि लड़की के घुटने बिस्तर पर टिके थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। रोशनी के साथ रहने वाली लड़की के अनुसार रोशनी का रात में किसी से झगड़ा हुआ था।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-21 में रहने वाली करीब 16 साल की एक लड़की का शव संदिग्ध रूप से फांसी के फंदे पर लटका मिला। रविवार सुबह लड़की के परिजन पंचकूला पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया की लड़की की हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि लड़की के घुटने बेड पर टिके हुए थे।

उसके चेहरे को देखकर भी लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है, ना कि उसने फांसी लगाई है। पुलिस ने चिकित्सकों के बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह उनको सूचना मिली कि सेक्टर-21 में रोशनी नाम की लड़की का शव पंखे पर लगाए गए फंदे पर लटका हुआ है। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। लड़की की पहचान कानपुर निवासी रोशनी के रूप में हुई। पुलिस ने लड़की के परिजनों को सूचना दी। वह रविवार को पंचकूला पहुंचेंगे, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बेड पर टिके हुए थे घुटने पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव फंदे पर लटका हुआ था, मगर उसके घुटने भी बेड पर टिके हुए थे। ऐसे में इस बात पर संदेह पैदा होता है कि उसने आत्महत्या की हे। हालांकि उसके साथ कमरे पर रहने वाली एक अन्य लड़की ने बताया कि रात को फोन पर रोशनी का किसी के साथ झगड़ा हो रहा था।