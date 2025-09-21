Language
    नवरात्र को GST बचत उत्सव के तौर पर मनाएगी BJP, लाभ बताने बाजार में जाएंगे भाजपाई; CM भी उतरेंगे फील्ड में

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:27 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी नवरात्र को जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली और अन्य नेता बाजारों में व्यापारियों से संवाद करेंगे। 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा जिसमें जीएसटी के लाभों पर चर्चा होगी। भाजपा नेता गुलाब के फूल लेकर जाएंगे और स्वदेशी का आह्वान करेंगे।

    GST का लाभ बताने CM उतरेंगे फील्ड में। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी नवरात्र को जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाने की योजना बना रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली, मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य नेता अपने-अपने क्षेत्रों के बाजारों में जाकर व्यापारियों और दुकानदारों से संवाद करेंगे।

    रविवार रात को मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली और अन्य पार्टी पदाधिकारी एक वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा के सभी पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक बाजार जाकर दुकानदारों और व्यापारियों के साथ जीएसटी के लाभों पर चर्चा करेंगे।

    मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी दुकानदारों से मिलकर सीधा संवाद करेंगे। खास बात यह है कि भाजपा के नेता बाजारों में गुलाब के फूल लेकर जाएंगे, जिन्हें वे दुकानदारों को देंगे और आग्रह करेंगे कि वे जीएसटी रिफार्म्स के फायदे ग्राहकों को समझाएं। सभी नेता इस दौरान स्वदेशी का आह्वान भी करेंगे, ताकि दुकानदारों और ग्राहकों में स्वदेशी के प्रति रुचि बढ़े।

    भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने बताया कि जीएसटी बचाओ उत्सव और स्वदेशी अभियान को व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी की गई है। नवरात्र के पहले दिन से ही इसका प्रभाव बाजारों में दिखाई देने लगेगा। इस दौरान दुकानों पर "गर्व से कहो स्वदेशी हैं" के बोर्ड भी लगाए जाएंगे।