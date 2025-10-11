Language
    भाजपा दुख की घड़ी में आईपीएस पूरन कुमार के परिवार के साथ, प्रदेशाध्यक्ष बड़ौली ने पंचकूला में किया एलान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, भाजपा आईपीएस वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके परिवार के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने पंचकूला में परिवार से मिलकर संवेदना जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा परिवार उनके साथ है।

    पंचकूला में एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है। पंचकूला में एक कार्यक्रम में पहुंचे बड़ौली ने कहा कि यह एक अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना है। उन्होंने बताया कि कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और हरियाणा सरकार लगातार दिवंगत अधिकारी के परिजनों के संपर्क में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी. कुमार द्वारा न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ौली ने कहा कि हरियाणा सरकार उनकी सभी मांगों के अनुरूप उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार परिवार और बच्चों को पूरा संरक्षण देगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पूरा भरोसा है कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है।