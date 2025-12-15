हरियाणा चुनाव 2029 की तैयारी में जुटी BJP, इसी महीने हर बूथ पर करेगी BLO-2 की नियुक्ति
हरियाणा में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी 'हमारा बूथ, सबसे मजबूत' मुहिम को आगे बढ़ा रही है और ...और पढ़ें
सत्येंद्र सिंह, नई दिल्ली/चंडीगढ़। हरियाणा में अगला विधानसभा चुनाव 2029 में होना है, लेकिन भाजपा अभी से ही आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारा बूथ, सबसे मजबूत मुहिम को पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही है। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पूर्व में बीएलओ-1 की नियुक्तियां की जा चुकी है।
अब पार्टी ने हर बूथ स्तर पर बीएलओ-2 की नियुक्तियां आरंभ कर दी गई है। नियुक्तियां अगले 15 दिनों के अंदर करने का लक्ष्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से सभी जिलाध्यक्षों को दिया गया है।
जिलाध्यक्षों ने बैठक कर मंडल अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में बीएलओ-2 नियुक्त करने का निर्देश दिया है। सात दिन के अंदर लिस्ट मांगी गई है, ताकि प्रदेश कार्यालय को भेजी जा सके। हरियाणा में पिछले चुनाव में 20 हजार 629 मतदान बूथ बनाए गए थे।
पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भी हरियाणा में संगठन मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक-एक बूथ पर बीएलओ की जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है।
इनकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की ओर से चल रही मतदाता सूची प्रक्रिया पर भी नजर रखने की है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटने पाए तथा किसी अपात्र को सूची में स्थान नहीं मिल सके, यह बीएलओ का प्रमुख काम है।
बीएलओ मतदाताओं के लगातार संपर्क में रहेंगे
यही नहीं बूथ स्तर पर नियुक्त बीएलओ बूथ में आने वाले मतदाताओं के लगातार संपर्क में रहेंगे, उन्हें संगठन से जोड़ने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करेंगे। यह भी बताएंगे कि कांग्रेस नेता किस मसले को बगैर साक्ष्य के जनता के सामने ला रहे हैं।
इस समय वोट चोरी का मुद्दा लेेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। पहले से नियुक्त बीएलओ-1 अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क कर वोट चोरी के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि संगठन मजबूत है, उसे और मजबूत किया जा रहा है। अगले पंद्रह दिनों के अंदर बीएलओ-2 की नियुक्तियां बूथ स्तर पर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी को चुनाव के वक्त मतदाता याद आते हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच पूरे साल रहते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।