    अब इस दिन फिर हरियाणा आ सकते हैं PM मोदी, IPS आत्महत्या मामले के चलते हो गई थी स्थगित

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    हरियाणा भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से राज्य में लाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी हरियाणा दिवस पर आ सकते हैं। यदि वे व्यस्त रहे तो गीता जयंती महोत्सव में भाग लेने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। भाजपा सरकार उन्हें सोनीपत के राई में बुलाने की कोशिश कर रही है।

    अब इस दिन फिर हरियाणा आ सकते हैं PM मोदी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर प्रदेश में लाने की तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। पीएम मोदी हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बिहार चुनाव में व्यस्तता की वजह से अगर पीएम मोदी का एक नवंबर का हरियाणा दौरा फाइनल नहीं हो पाया तो गीता जयंती महोत्सव में भागीदारी के लिए 25 नवंबर को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र आ सकते हैं।

    इसी सप्ताह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से दोनों प्रस्ताव लेकर नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की स्वीकृति मिलने के बाद रैली की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर 27 अक्टूबर को पीएम मोदी सोनीपत के राई में आने वाले थे।

    इस दिन कई हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्ण और शिलान्यास होना था, लेकिन आइपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद राज्य में ऐसा माहौल बना कि भाजपा को पीएम मोदी का दौरा स्थगित कराना पड़ा।

    राज्य में हालात अब सामान्य हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी सरकार के एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए पीएम मोदी के जल्दी हरियाणा आने का संकेत दिया है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि पीएम कब आएंगे।

    हरियाणा भाजपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी और सरकार की कोशिश एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर पीएम मोदी को सोनीपत के राई में ही बुलाने की है। प्रधानमंत्री ने यदि स्वीकृति प्रदान कर दी तो इसी दिन उनके हाथों दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र करीब 20 लाख महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये़ डलवाए जाएंगे।

    पीएम मोदी यदि बिहार चुनाव में व्यस्त रहे तो उन्हें गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, जो कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होगा। 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव मनाया जाना है। यहां पहली बार 40 देशों के कलाकार और 20 देशों के राजदूत शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र लाने के प्रयास हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में बिहार चुनाव में प्रचार करने गये थे, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है।

    बताया जाता है कि वहां मुख्यमंत्री की अमित शाह से पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले एक वर्ष में हरियाणा में यह तीसरा दौरा होगा। आठ दिसंबर 2024 को उन्होंने पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था।

    इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू की थी और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की थर्मल यूनिट का शिलान्यास किया था।