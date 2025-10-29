'बिहार में विकास की गति हुई तेज... सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारा गया', चुनावी रैली के दौरान बोले CM सैनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।लबिहार में विधानसभा चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। आज प्रदेश में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आजीविका दीदी से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपये किया है, जिससे करोड़ों लोगों को सहायता मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बिहार में चुनावी जनसभाओं में कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार दोगुनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। बिहार की विकास दर आज 14 प्रतिशत से अधिक है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लगातार बिहार को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाकर प्रदेश में विकास की गति को तेजी प्रदान की है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामाजिक न्याय को केवल भाषणों में नहीं, बल्कि धरातल पर उतारा गया है। सामाजिक समरसता की सर्वोत्तम मिसाल बिहार की धरती पर दिखती है। नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

वर्ष 2005 में जहां केवल छह मेडिकल कालेज थे, अब उनकी संख्या 15 हो चुकी है। इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या तीन से बढ़कर 38 हो गई है और स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1500 से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना को ‘सुपरफूड’ का दर्जा देकर बिहार को वैश्विक पहचान दी है।

उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास न विकास का एजेंडा है, न ईमानदारी का संकल्प। उनके पास केवल वंशवाद, भ्रष्टाचार और झूठे आरोप हैं जबकि भाजपा जनसेवा और विकास की राजनीति करती है। हरियाणा जहां गन्ना और गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, वहीं बिहार मखाना उत्पादन के दम पर विश्व बाजार में पहचान बना रहा है। एक समय था जब बिहार को गरीब और पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।