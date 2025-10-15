हरियाणा में विपक्ष के नेता बनने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, वोट-चोर गद्दी छोड़' अभियान को लेकर क्या बात हुई?
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की और उन्हें राज्य की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस 'वोट-चोर गद्दी छोड़' अभियान चला रही है और किसानों के लिए काम कर रही है। एडीजीपी की आत्महत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है। कांग्रेस संगठन में बदलाव कर रही है और नई कमेटियां बनाने की तैयारी में है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी अध्यक्ष को हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हुए भविष्य में चलाए जाने वाले आंदोलन व कार्यक्रमों से अवगत कराया।
हरियाणा में कांग्रेस फिलहाल वोट-चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत मुहिम चलाए हुए है। साथ ही कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेता मंडियों के दौरे पर हैं, ताकि किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिल सकें। राज्य का माहौल एडीजीपी वाई पूरन कुमार और एएसआइ संदीप लाठर द्वारा आत्महत्या करने के बाद काफी गरम है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दो दिन पहले चंडीगढ़ आए थे। तब उन्होंने एडीजीपी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे समय राहुल गांधी के साथ थे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने अपनी नियुक्ति के बाद पिछले सप्ताह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की थी जबकि विपक्ष का नेता बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को पार्टी अध्यक्ष से मिले। राज्य में करीब एक साल के इंतजार के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने विपक्ष के नेता पद पर नियुक्ति की है, जबकि 11 साल के बाद संगठन तैयार किया है।
कांग्रेस सभी जिलों में अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। अब ब्लाक, बूथ व मंडल स्तरीय कमेटियों के साथ जिला पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं। जिला व राज्य स्तर पर पालिटिकल अफेयर्स कमेटियां बनाने के साथ ही राज्य स्तर पर अनुशासन कमेटी का गठन करना अभी बाकी है।
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भूपेंद्र हुड्डा व राव नरेंद्र से कहा है कि वे अनुशासन कमेटी व राज्य स्तरीय पालिटिकल अफेयर्स कमेटी के लिए सभी नेताओं से बात कर उन्हें नामों की सूची सौंप दें, ताकि जल्दी ही इन दोनों बड़ी कमेटियों का गठन किया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।