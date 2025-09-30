Language
    भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने कांग्रेस विधायक दल के नेता, राव नरेंद्र सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा नियुक्ति पत्र

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:49 PM (IST)

    कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति के बाद कांग्रेसी विधायकों ने हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण से मुलाकात की। उन्होंने राव नरेंद्र सिंह द्वारा भेजा गया नियुक्ति पत्र हरविन्द्र कल्याण को सौंपा जिसमें भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने की मांग की गई।

    कांग्रेसी विधायकों ने हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण से मुलाकात की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति के बाद कांग्रेस के सात विधायक मंगलवार शाम हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण से भेंट करने उनके आवास पर पहुंचे।

    विधायक आफताब अहमद, गीता भुक्कल, इंदुराज नरवाल, जस्सी पेटवाड़, देवेंद्र हंस, बलराम दांगी और विकास सहारण ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से भेजा गया नियुक्ति पत्र विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण को सौंपा।

    इस पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को अपना नेता चुना है। सदन में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता देने की मांग की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए जाने पर शुभकामनाएं दीं।

    सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से चलने में नेता प्रतिपक्ष की विशेष भूमिका रहती है। लोकतंत्र में इस पद का विशेष महत्व है। पार्टी द्वारा उनकी नियुक्ति से हरियाणा विधान सभा में इस पद की रिक्ति खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है।