Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेता प्रतिपक्ष बनने पर भूपेंद्र हुड्डा की आई पहली प्रतिक्रिया, राव नरेंद्र सिंह को दी बधाई; बोले- एकजुट होकर लड़ेंगे

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:40 PM (IST)

    भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा कि वे एकजुट होकर जनहित के लिए लड़ते रहेंगे। हुड्डा ने वर्तमान सरकार को विफल और कर्जे में डूबा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों की पार्टी है जिसमें दलित किसान और ओबीसी शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नेता प्रतिपक्ष बनने पर भूपेंद्र हुड्डा की आई पहली प्रतिक्रिया। फोटो पूर्व सीएम एक्स

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भूपेंद्र हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे मौका दिया है, इसके लिए आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर राव नरेंद्र सिंह को बहुत-बहुत बधाई। हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओबीसी को लेकर पार्टी का फैसला है। जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। मौजूदा सरकार विफल है और कर्जे में डूबा है। कांग्रेस सभी की पार्टी है, एक क्षेत्र की नहीं है। पहले भी ओबीसी से रहे हैं। नेता विपक्ष के लिए कोई इंतजार नहीं कराया है, विधायकों ने पहले प्रस्ताव भेज दिया था। कांग्रेस दलित, किसान सभी की पार्टी है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।