    निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कुछ सर्जरी बंद, पंचकूला के नागरिक अस्पताल में मिलेगी सुविधा, ACS ने दिए निर्देश

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने पंचकूला के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। एसीएस ने दवा सप्लाई में देरी की समस्या का समाधान करने और निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी बंद होने के कारण सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।

    पंचकूला के नागरिक अस्पताल में मरीजों का हालचाल जानते एसीएस सुधीर राजपाल।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 स्थित सरकारी अस्पताल में वीरवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधीर राजपाल ने औचक निरीक्षण किया साथ ही आयुष्मान भारत सर्जिकल कैंप में पात्र लाभार्थियों से मुलाकात भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्जरी के लिए आए मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना।

    अस्पताल पहुंचते ही एसीएस ने दवाओं की उपलब्धता, लैब उपकरणों, जांच सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा भी की। इस दौरान सीएमओ डा मुक्ता ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ समय से दवा सप्लाई में देरी हो रही है।

    पहले अस्पताल को अंबाला वेयरहाउस से दवाएं मिलती थीं, लेकिन हाल ही में वेयरहाउस में पानी भरने के कारण सप्लाई चेन को अस्थायी रूप से भिवानी से जोड़ा गया है। दूरी अधिक होने से कई बार स्टॉक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। एसीएस ने इस समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

    निरीक्षण के दौरान एसीएस ने मरीजों से सीधे संवाद कर अस्पताल सेवाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। उन्होंने सीएमओ को आगाह किया कि आयुष्मान योजना के तहत कुछ सर्जरी अब निजी अस्पतालों में बंद हो गई हैं, ऐसे में सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए व्यवस्थाओं को समय रहते मजबूत किया जाए, ताकि किसी मरीज को परेशानी न हो।

    अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी निरीक्षण का हिस्सा रही। डाक्टरों के बीच चर्चा में सामने आया कि एसीएस के आगमन की सूचना मिलते ही सुबह से ही दोनों शिफ्टों के स्वीपरों को तैनात कर दिया गया था, जिसके चलते फर्श और वार्डों में अतिरिक्त सफाई दिखी।

    अस्पताल में चल रहे रेनोवेशन कार्य की प्रगति पर भी एसीएस ने सवाल किए। अस्पताल स्टाफ ने उन्हें बताया कि निर्माण व मरम्मत कार्य पूरा होने में लगभग दो महीने का समय और लगेगा। एसीएस ने निर्देश दिए कि काम की गति तेज की जाए ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं जल्द मिल सकें।