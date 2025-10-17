Language
    सरकार दे ध्यान! आयुष्मान कार्ड पर दिल के इलाज में रुकावट, पंचकूला के नागरिक अस्पताल में चल रहे हार्ट सेंटर में असुविधा, मरीज हो रहे परेशान

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    पंचकूला के नागरिक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को दिल के इलाज में परेशानी हो रही है। हार्ट सेंटर में आयुष्मान कार्ड से इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज़ भटक रहे हैं। गरीब मरीज़ों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिससे मरीज़ों में निराशा है।

    सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल के हार्ट सेंटर में तीन महीने से नहीं हो रहा इलाज।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल के हार्ट सेंटर में आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल के मरीजों का इलाज पिछले तीन महीनों से ठप पड़ा हुआ है। जून से अब तक यहां आयुष्मान कार्ड पर मरीजों का उपचार नहीं हो सका है। हर महीने 20 से 25 मरीज इलाज को भटक रहे। अस्पताल परिसर में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित मेडिट्रिना हार्ट सेंटर ने स्टेट हेल्थ अथाॅरिटी से लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण अपनी सेवाएं रोक दी हैं।

    पंचकूला के लिए 1.29 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसमें से कुछ राशि जारी की गई है। अब भी लगभग 50 लाख रुपये का बकाया है। इसी कारण उपचार अब तक शुरू नहीं हो सका है। मेडिट्रिना समूह हरियाणा में कुल चार सेंटर संचालित करता है, जिनमें पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। इन चारों सेंटरों पर कुल लगभग 8 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है।

    सेवाएं फिर से शुरू करने का अनुरोध 

    पंचकूला सेंटर के इंचार्ज सतीश नय्यर ने बताया कि पंचकूला का भुगतान किश्तों में मिल रहा है और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से यहां सेवाएं फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इलाज फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल मरीजों को राहत नहीं मिली है। पहले हर महीने 20 से 25 मरीजों का आयुष्मान कार्ड पर यहां उपचार किया जाता था। सेवाएं बंद होने के कारण मरीजों को अब पीजीआई चंडीगढ़ और जीएमसीएच-32 का रुख करना पड़ रहा है, जिससे इन संस्थानों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।