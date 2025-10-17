सरकार दे ध्यान! आयुष्मान कार्ड पर दिल के इलाज में रुकावट, पंचकूला के नागरिक अस्पताल में चल रहे हार्ट सेंटर में असुविधा, मरीज हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल के हार्ट सेंटर में आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल के मरीजों का इलाज पिछले तीन महीनों से ठप पड़ा हुआ है। जून से अब तक यहां आयुष्मान कार्ड पर मरीजों का उपचार नहीं हो सका है। हर महीने 20 से 25 मरीज इलाज को भटक रहे। अस्पताल परिसर में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित मेडिट्रिना हार्ट सेंटर ने स्टेट हेल्थ अथाॅरिटी से लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण अपनी सेवाएं रोक दी हैं।

पंचकूला के लिए 1.29 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसमें से कुछ राशि जारी की गई है। अब भी लगभग 50 लाख रुपये का बकाया है। इसी कारण उपचार अब तक शुरू नहीं हो सका है। मेडिट्रिना समूह हरियाणा में कुल चार सेंटर संचालित करता है, जिनमें पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। इन चारों सेंटरों पर कुल लगभग 8 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है।