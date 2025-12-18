Language
    पंचकूला में हादसा, 100 से अधिक रफ्तार में ऑडी गाड़ी चौक से टकराई, चालक घायल

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    पंचकूला में मेजर संदीप सांखला चौक पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सेक्टर 5 की तरफ से आ रही गाड़ी, जिसकी गति 100 किमी/घंटा से अधिक बताई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के मेजर संदीप सांखला चौक को तोड़ते हुए एक ऑडी कार अंदर जा घुसी। गाड़ी के हालात देखने से लग रहा है कि कर लगभग 100 से अधिक की स्पीड पर थी। गाड़ी सेक्टर 5 की तरफ से आते हुए सीधा चौक पर चढ़ गई।

    उसके बाद भी रफ्तार कम नहीं हुई और गाड़ी चौक के अंदर चलते हुए एक पेड़ से जाकर टकरा गई और घूम गई। गाड़ी का नंबर सीएच 01 आरएल 7001 है। गाड़ी चालक को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच जारी है।