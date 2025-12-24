Language
    नायब सैनी ने 5061 नए पुलिस जवानों को दिखाई हरी झंडी, अटल जन सेवा दौड़ शुरू; पुष्प वर्षा से बढ़ा उत्साह

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:32 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में 5061 नव-भर्ती पुलिस जवानों की अटल जन सेवा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पासिंग आउट परेड से पहले जवानों पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंचकूला में 5061 नव-भर्ती पुलिस जवानों की अटल जन सेवा दौड़, सीएम नायब सैनी ने बढ़ाया हौसला (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार सुबह यवनिका गार्डन से हरियाणा पुलिस के नव-भर्ती जवानों की अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पासिंग आउट परेड से पहले जवानों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौड़ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि अनुशासन, एकता और शक्ति का प्रतीक है।

    उन्होंने बताया कि इस बैच में कुल 5061 जवान शामिल हैं, जिनमें 4191 पुरुष और 870 महिला पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी।

    सीएम ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी मात्र 3 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गई है।

    इस बैच की बड़ी विशेषता यह है कि करीब 85 प्रतिशत जवान स्नातक व स्नातकोत्तर हैं। इनमें 2390 जवान 26 वर्ष से कम आयु के हैं, जो पुलिस बल में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करेंगे।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि इन जवानों ने प्रशिक्षण के दौरान योग, पीटी और आत्मरक्षा के साथ-साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए 9 अप्रैल 2025 को 1356 यूनिट रक्तदान भी किया।

    नशे के खिलाफ अभियान में यह नव-भर्ती जवान ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 39 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद आयोजित यह दौड़ जवानों की फिटनेस, समर्पण और अनुशासन का प्रमाण है।

    इस बैच में 969 पोस्ट ग्रेजुएट, 3324 ग्रेजुएट और 768 बारहवीं/डिप्लोमा योग्यता वाले जवान शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में दक्षता के कारण साइबर अपराध और तकनीक आधारित पुलिसिंग में भी इन्हें लाभ मिलेगा।

    इस भर्ती में 4252 जवान ग्रामीण और 809 शहरी पृष्ठभूमि से हैं, जबकि 32 जवान अन्य राज्यों से भी चयनित हुए हैं। इनकी भर्ती वर्ष 2024 में हुई थी और प्रशिक्षण मधुबन, सुनारियां और भौंडसी पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में 16 दिसंबर 2024 से चला।

    यह हरियाणा पुलिस का 93वां भर्ती बैच है। आज होने वाली पासिंग आउट परेड का निरीक्षण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। परेड का नेतृत्व हांसी के मंजीत चहल और जींद जिले की निशु करेंगी, जिन्हें परेड कमांडर बनाया गया है।

    जींद जिले के निडाना गांव की रहने वाली निशु ने कठिन परिस्थितियों में यह मुकाम हासिल किया है। वर्ष 2018 में पिता नरेश कुमार के निधन के बाद मां बीना देवी ने खेतों में मजदूरी और सिलाई कर परिवार का पालन-पोषण किया।

    निशु ने बीएससी नॉन मेडिकल और बीएड की पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान उनका चयन हरियाणा पुलिस में सिपाही पद पर हो गया। आज वह पासिंग आउट परेड की कमांडर बनकर प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी हैं।