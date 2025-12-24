नायब सैनी ने 5061 नए पुलिस जवानों को दिखाई हरी झंडी, अटल जन सेवा दौड़ शुरू; पुष्प वर्षा से बढ़ा उत्साह

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पासिंग आउट परेड से पहले जवानों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौड़ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि अनुशासन, एकता और शक्ति का प्रतीक है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार सुबह यवनिका गार्डन से हरियाणा पुलिस के नव-भर्ती जवानों की अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने बताया कि इस बैच में कुल 5061 जवान शामिल हैं, जिनमें 4191 पुरुष और 870 महिला पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी मात्र 3 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गई है।

इस बैच की बड़ी विशेषता यह है कि करीब 85 प्रतिशत जवान स्नातक व स्नातकोत्तर हैं। इनमें 2390 जवान 26 वर्ष से कम आयु के हैं, जो पुलिस बल में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन जवानों ने प्रशिक्षण के दौरान योग, पीटी और आत्मरक्षा के साथ-साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए 9 अप्रैल 2025 को 1356 यूनिट रक्तदान भी किया।

नशे के खिलाफ अभियान में यह नव-भर्ती जवान ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 39 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद आयोजित यह दौड़ जवानों की फिटनेस, समर्पण और अनुशासन का प्रमाण है।

इस बैच में 969 पोस्ट ग्रेजुएट, 3324 ग्रेजुएट और 768 बारहवीं/डिप्लोमा योग्यता वाले जवान शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में दक्षता के कारण साइबर अपराध और तकनीक आधारित पुलिसिंग में भी इन्हें लाभ मिलेगा।

इस भर्ती में 4252 जवान ग्रामीण और 809 शहरी पृष्ठभूमि से हैं, जबकि 32 जवान अन्य राज्यों से भी चयनित हुए हैं। इनकी भर्ती वर्ष 2024 में हुई थी और प्रशिक्षण मधुबन, सुनारियां और भौंडसी पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में 16 दिसंबर 2024 से चला।