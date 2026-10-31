मेरठ से 9 घंटे पहले अंबाला में सुलगी थी 1857 की क्रांति, 10 मिनट में 135 जवान हुए शहीद; अब बना एशिया का सबसे बड़ा स्मारक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। देश की आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 की क्रांति के इतिहास में अंबाला छावनी की भूमिका अब राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से सामने आने वाली है।

अंबाला छावनी में करीब 22 एकड़ में तैयार किए गए "आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक-1857" का पांच नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने स्मारक से जुड़े शोध और सरकारी अभिलेखों के हवाले से कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सामने रखे हैं, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंबाला छावनी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

मेरठ से नौ घंटे पहले अंबाला में हुई थी क्रांति इतिहासकार डॉ. केसी यादव के शोध और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अनिल विज ने जानकारी दी कि 10 मई 1857 को मेरठ से करीब नौ घंटे पहले अंबाला छावनी में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक दस्तावेज के हवाले से अनिल विज ने बताया कि सितंबर 1857 में परेड ग्राउंड पर 135 भारतीय सैनिकों को महज 10 मिनट में गोलियों से भून दिया गया था। 33 सैनिक बंदी बनाए गए थे, जबकि 40 भागने में सफल रहे।

एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय अनिल विज के अनुसार, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बंगाल आर्मी की 74 नियमित नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंटों में से 54 को भंग कर दिया था। 15 को निहत्था कर दिया गया और केवल तीन को वफादार माना गया। सभी 10 नियमित लाइट कैवेलरी रेजिमेंट भी भंग कर दी गईं। अंबाला की 5वीं और 60वीं नेटिव इन्फैंट्री तथा चौथी कैवेलरी को भी विद्रोही मानते हुए भंग किया गया था।