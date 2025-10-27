Language
    फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया अकील अख्तर की पत्नी के कमरे से मिला लैपटॉप, संदिग्ध मौत मामले में SIT जांच तेज

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:14 PM (IST)

    पंचकूला में अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। अकील की पत्नी के कमरे से एक लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पूर्व डीजीपी की सुरक्षा में तैनात रहे पंजाब पुलिस के जवानों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अकील के परिवार के सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है।

    अखिल की पत्नी के कमरे से मिला लैपटा पंजाब पुलिस के जवान जांच में शामिल (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एसआइटी ने सोमवार को फिर से सेक्टर 5 एमडीसी स्थित कोठी की तलाशी ली।

    प्लासी के दौरान पुलिस टीम को अकील अख्तर की पत्नी के कमरे से एक लैपटाप बरामद हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पंजाब पुलिस के करीब 8 से 9 जवानों को जांच में शामिल किया है जो पूर्व डीजीपी की सुरक्षा में तैनात रहे थे।

    लैपटॉप को पुलिस ने फारेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया है। इससे पहले एसआइटी ने शनिवार को पूर्व डीजीपी की कोठी पर सीन आफ क्राइम का निरीक्षण किया था। रविवार को पटियाला के नशा मुक्ति केंद्र के मैनेजर को जांच में शामिल कर लिया गया है।

    बता दें कि पंचकूला पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

    अकील अख्तर मोहम्मद मुस्तफा का बेटा था। इस मामले में अब तक दो वीडियो सामने आई हैं। पहले जो वीडियो सामने आई उसमें अकील ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    उसने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी वीडियो उसके बाद आई जिसमें वह कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पूरे परिवार ने उसकी बहुत देखभाल की है।

    पहली वीडियो को आधार बनाते हुए मलेरकोटला निवासी शमशुद्दीन चौधरी ने डीसीपी पंचकूला को शिकायत देकर पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।

    एसआइटी इंचार्ज विक्रम नेहरा ने कहा कि पुलिस अलग-अलग पहलू से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पूर्व डीजीपी की सुरक्षा में तैनात रहे पंजाब पुलिस जवानों को जांच में शामिल किया है। अभी उनसे पूछताछ की जाएगी और पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।