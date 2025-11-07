अकील अख्तर सुसाइड केस का कब खुलेगा राज? CBI ने पूर्व DGP और पत्नी के खिलाफ दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर से जुड़े आत्महत्या केस में नया मोड़ आया है। सीबीआई ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और अन्य के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर (35) की हत्या के मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

16 अक्टूबर को अकील हरियाणा के पंचकूला में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। शुक्रवार को दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, मृतक और उसके परिवार के बीच असंतोष पनप रहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 नवंबर को अकील अख्तर हत्या मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है।