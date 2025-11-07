Language
    अकील अख्तर सुसाइड केस का कब खुलेगा राज? CBI ने पूर्व DGP और पत्नी के खिलाफ दर्ज किया केस

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:55 AM (IST)

    अकील अख्तर आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी सहित चार पर बेटे की हत्या का आरोप लगा है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। परिवार के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।

    पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और अकील अख्तर

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर से जुड़े आत्महत्या केस में नया मोड़ आया है। सीबीआई ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और अन्य के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर (35) की हत्या के मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

    16 अक्टूबर को अकील हरियाणा के पंचकूला में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। शुक्रवार को दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, मृतक और उसके परिवार के बीच असंतोष पनप रहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 नवंबर को अकील अख्तर हत्या मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

    एफआईआर इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी