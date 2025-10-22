पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की संदिग्ध मौत, सिरिंज के निशान ने बढ़ाया सस्पेंस; अब परिवार को जांच में शामिल करेगी SIT

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अक़ील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले की जांच में पुलिस ने मुस्तफ़ा परिवार को शामिल होने के लिए बुलाया है। संभावना है कि जल्द ही परिवार जांच में शामिल होगा।

मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि अक़ील अख्तर की मौत के सही कारणों का पता लगाना जांच की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मृतक की मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच की जाएगी और हर पहलू को बारीकी से खंगाला जाएगा।

एसीपी नेहरा ने बताया कि जांच के दौरान सामने आए दोनों वीडियो देखने से प्रारंभिक तौर पर पारिवारिक विवाद की संभावना नज़र आती है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौत से जुड़ी सभी वस्तुएं और सबूत पुलिस कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी केवल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है और इसमें मृतक के हाथ पर सिरिंज का निशान पाया गया है, लेकिन यह अभी जांच के अधीन है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा।