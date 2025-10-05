Language
    सेब व्यापारी से 15 लाख रुपये की ठगी, पिंजौर से बिहार भेजे सेब ट्रक ड्राइवर ने कर दिए गायब, अब पुलिस तलाश रही

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    पंचकूला में एक सेब व्यापारी के साथ 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। पिंजौर से बिहार भेजे जा रहे 902 पेटी सेब और 80 हजार रुपये लेकर ड्राइवर फरार हो गया। व्यापारी संजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जांच में पता चला कि ड्राइवर ने टायर फटने का बहाना बनाकर पैसे लिए और माल खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सेब की 902 पेटी ट्रक ड्राइवर ने कर दी गायब।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। एक सेब व्यापारी से 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पिंजौर से बिहार भेजी गई सेब की 902 पेटी और 80,000 रुपये के साथ एक ड्राइवर फरार हो गया। व्यापारी बिहार के जहानाबाद निवासी संजय कुमार की शिकायत के आधार पर पिंजौर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से सेब का कारोबार करता है। उसने पिंजौर से 902 पेटी सेब खरीदे थे, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख है। सेब को बिहार भेजने के लिए उसने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक ट्रक बुक किया। इस गाड़ी को यूपी के शामली निवासी अहसान चला रहा था। वह स्वयं इसका मालिक भी है।

    गाड़ी सेब लादकर बिहार के लिए रवाना हुई। ड्राइवर अहसान ने संजय कुमार से फोन कर बताया कि गाड़ी का टायर फट गया है और नया टायर डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने संजय से 40,000 रुपये की मांग की, जो संजय ने भरोसे के आधार पर उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए।

    मोबाइल बंद, ड्राइवर फरार

    इसके बाद जब संजय कुमार ने माल की स्थिति जाननी चाही तो ड्राइवर का मोबाइल फोन बंद मिला। लगातार प्रयासों के बावजूद उससे संपर्क नहीं हो पाया। परेशान होकर संजय और हरमन ट्रांसपोर्ट के मालिक बलबीर सिंह खुद ड्राइवर के गांव गए, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं चला। सहारनपुर मंडी में जांच करने पर पता चला कि ड्राइवर ने माल वहीं खुर्द-बुर्द कर दिया है।