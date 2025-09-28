Language
    अनिल विज ने BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

    By Anurag Aggarwa Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है लेकिन विज के हालिया राजनीतिक बयानों के कारण यह महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विज ने पहले अपने सोशल मीडिया से मिनिस्टर शब्द हटा दिया था और अंबाला में समानांतर भाजपा चलाने का आरोप भी लगाया था।

    अनिल विज ने की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने रविवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अनिल विज गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरुकता समारोह में भागीदारी करने गए हुए थे।

    अनिल विज की भाजपा अध्यक्ष से हुई मुलाकात को शिष्टाचारवश कहा जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अनिल विज के राजनीतिक तेवर गरम रहे हैं, उसके मद्देनजर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई गई है।

    अनिल विज ने पिछले दिनों अपने एक्स हेंडिल पर मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया था और कहा था कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया, ताकि उनकी पहचान एक मिनिस्टर के पद की बजाय व्यक्तिगत हो और उनके फालोअर्स उन्हें अनिल विज के नाम की पहचान से जानें।

    अनिल विज ने इससे पहले यह भी पोस्ट किया था कि कुछ लोग अंबाला छावनी में समानांतर भाजपा चला रहे हैं। इसलिए उन्हें सलाह दी जाए कि वे क्या करें। इन दोनों पोस्ट से पहले अनिल विज की एक वीडियो भी काफी चर्चा में रही, जिसमें वह कहते सुने गए कि वे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री के पद पर वे आगे कभी भी दावेदारी करेंगे।

    अनिल विज के इन तेवरों के बाद उनकी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ संयुक्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अनिल विज का दोनों नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी सामने आया था। अनिल विज अपनी राजनीतिक टिप्पणियों और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं।

    भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के दौरान इन सारे प्रकरणों पर बातचीत हुई या नहीं, यह तो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन नड्डा और विज की पुरानी मित्रता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नड्डा को विज ने समस्त घटनाक्रमों के साथ अपनी पोस्टों को लेकर भी बातचीत की है।